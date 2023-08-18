Оператор ГТС закупил 8 офисных кресел за 1,2 млн грн. В компании утверждают, что уже отказались от них. ДОКУМЕНТ

Оператор газотранспортной системы Украины закупил 8 офисных кресел за 1,2 миллиона гривен. Заграницей такое же кресло стоит примерно в 3 раза дешевле.

Об этом написал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"И снова очень интересно. Похоже, к барабанам, овочерезкам и брусчатке добавится еще один мем.

Оператор газотранспортной системы Украины закупил 8 кресел на 1,2 миллиона гривен. Узнал об этом от тг-канала "Що по Грошам".

Согласно документации, каждое кресло Sedus Mr.24 стоит с НДС 153,6 тыс. гривен. Закупка была проведена, судя по документам (ссылка на идентификатор закупки в первом комменте), для диспетчеров газотранспортной системы.

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Такое кресло в Британии стоит 1163 фунта стерлингов, что составляет около 55 тысяч гривен, или в 3 раза дешевле. Наверное, очень классные кресла за такие деньги. Но почему не заказать кресла с такими же характеристиками у отечественных производителей? Погуглил, есть подобное, с теми же параметрами, явно не хуже по дизайну и значительно дешевле, чем цена таких же за рубежом.

Неужели не слышали о своем к своему… и о том, что украинская экономика едва держится? Пока…" - рассказал Соколовский.





Вместе с тем, Оператор ГТС заявил в ответ на появление данной информации относительно проведенного тендера:

"Общество еще в июле 2023 года сообщило поставщику офисной мебели, что отказывается от закупки. Никаких средств по этому соглашению не перечислялось.

Такое решение основывается на результатах проведенной в июне служебной проверки. Расследование выявило нарушение по несоответствию тендерной документации условиям договора.

Дополнительно: только за второй квартал 2023 года новым руководством Общества инициировано 18 служебных расследований, по результатам которых правоохранительные органы возбудили три уголовных производства.