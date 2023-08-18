В администрации Байдена скептически относятся к эффективности украинских ударов по оккупированному Крыму, - CNN

По данным CNN, некоторые американские военные и чиновники из администрации Байдена раскритиковали Украину за удары по оккупированному Крыму, поскольку считают это пустой тратой ресурсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По словам неназванного высокопоставленного представителя оборонного ведомства, "это немного вывело россиян из равновесия, но это не делает ничего решающего". "И, пожалуй, для всех было бы лучше, если бы они (ВСУ – ред.) просто сосредоточились на контрнаступлении", - подчеркнул он.

По словам высокопоставленного представителя западной разведки, поскольку около трети оккупированного полуострова сейчас находится в пределах досягаемости предоставленной США ракетной системы HIMARS, Украина также усилила удары по российским складам боеприпасов и другим объектам логистики и поставке тамошней инфраструктуры. "На Крым оказывается все большее давление, особенно в последние недели. Я имею в виду, что их просто избивают", – отметил он.

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В то же время, как сообщил CNN украинский источник, атаки на Крым являются неотъемлемой частью контрнаступательной стратегии Украины, направленной на то, чтобы изолировать Крым и усложнить для России поддержку ее военных операций на материковой части Украины.