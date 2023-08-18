Новости • Агрессия России против Украины, Война

Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, - министр обороны Болгарии Тагарев

2 97757
Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, - министр обороны Болгарии Тагарев
Действия России могут повлечь за собой столкновение с Североатлантическим альянсом в Черном море, поскольку она постоянно пытается расширить зону своего контроля.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в частности, расширяя зону своего контроля", - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что окончание войны зависит от Украины, а главное условие для этого – полное восстановление ее территориальной целостности.

При этом, по словам Тагарева, он не воспринимает серьезно заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы сможет остановить войну через 24 часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Защита Черного моря является стратегическим приоритетом для НАТО", - министр обороны Болгарии Тагарев

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ви своїми ''стараннями уникнути ескалації'' тільки ************ "уйла до більшого нахабства
  • Rino Rino
    недавно у Болгарії були парламентські вибори. в минулому році. і більшість болгарського народу обрала кандидатів, які виступають за посилення інтеграції з Європою, з НАТО і за підтримку України. Це і є головний показник зрізу суспільства в Болгарії. тобто вати в Болгарії теж вистачає, проте більшість народу там за ЄС і НАТО. і за Україну, за що українці безмежно вдячні болгарам.
  • neverlok lok
    НАТО просрало Чорне море ,так правильніше .І тільки Україна топить кораблі їх ворога
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости