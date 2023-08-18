Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, - министр обороны Болгарии Тагарев

Действия России могут повлечь за собой столкновение с Североатлантическим альянсом в Черном море, поскольку она постоянно пытается расширить зону своего контроля.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в частности, расширяя зону своего контроля", - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что окончание войны зависит от Украины, а главное условие для этого – полное восстановление ее территориальной целостности.

При этом, по словам Тагарева, он не воспринимает серьезно заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы сможет остановить войну через 24 часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Защита Черного моря является стратегическим приоритетом для НАТО", - министр обороны Болгарии Тагарев