Россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее "зерновое соглашение", - СМИ

Россия заранее предупредила Турцию о выходе из "зернового соглашения", а сейчас РФ, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену предыдущему.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом свидетельствует служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, которая находится в распоряжении Bild.

"Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, преимущественно в Африке. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.

Глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию восстановить при этом прежнее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

По данным Bild, новое соглашение может быть заключено уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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