Россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее "зерновое соглашение", - СМИ
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом свидетельствует служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, которая находится в распоряжении Bild.
"Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, преимущественно в Африке. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.
Глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию восстановить при этом прежнее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
По данным Bild, новое соглашение может быть заключено уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.