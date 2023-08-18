На Таврическом направлении враг потерял 234 солдата, уничтожено 20 единиц техники и 3 склада, - Тарнавский
1 2193
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский обнародовал информацию о действиях ВСУ на юге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Тарнавский отметил: "Таврическое направление. Активная работа Сил обороны продолжается.
Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1402 огневые задачи.
За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие - 64, раненые - 168, пленные - 7).
Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 ударный вертолет Ка-52, 1 танк, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 5 специальной техники.
Также были уничтожены 3 склада боеприпасов".