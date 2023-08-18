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Кулеба пригласил ветеранов войны приходить на работу в МИД

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Кулеба пригласил ветеранов войны приходить на работу в МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил ветеранов украино-российской войны работать в МИД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Опыт ветеранов нужен МИД и дипломатии военного времени. Я всех призываю: приходите, подавайте, у нас на сайте есть раздел "вакансии". В частности, я хочу, чтобы у нас работали ветераны, которые не могут продолжать быть на передовой из-за потери здоровья  или конечностей", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что МИД заинтересован в том, чтобы брать ветеранов на работу.

"Если гражданский проходит курс подготовки бойца и становится военным, то я исхожу из того, что и военный, пройдя курс подготовки дипломатического бойца, может стать дипломатом", – подчеркнул чиновник.

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Топ комментарии

  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    А мінетчиці вже не потрібні?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    І замаратися в зелене лайно.
    А вони не пройдуть ''контролю'', адже зеленим ''карабєльниє сосни'' потрібні.
  • Leon e9048d82
    Кулеба зовсім збожеволів - з усією повагою до ветеранів - де вони а де дипломатія?

    На дипломатів вчитися треба.

    Піпець - якийсь нескінченний зелений фільм жахів
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