Решение ВАКС против меня – это отвлечение внимания общества от коррупционных преступлений власти, - нардеп "ЕС" Герасимов

Решение Высшего антикоррупционного суда по делу о нарушении в декларации имущества и доходов – это исключительно политическая кампания власти, чтобы отвлечь внимание общества от коррупции и хищений в Минобороны, взяточничества и скандалов вокруг президентской команды.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, за что меня пытались судить, не имеет никакого отношения к коррупции, произошло задолго до политики и было приобретено за законные доходы", – подчеркнул Герасимов.

"Я понимаю все это как пиар-акцию с целью затмить яйца по 17 гривен, исчезнувшие миллиарды Минобороны, взятки команды Зеленского и бесконечные скандалы президентской фракции", – отметил депутат. "Прокуроры заявили на всю страну, что я совершил преступление. Суд своим решением признал, что преступления нет. Суд полностью отверг бессмысленные обоснования прокуратуры в отношении цели этого несуществующего преступления", - добавил он.

"Суд освободил от наказания, но я все равно пойду в апелляцию. Из-за многочисленных процессуальных нарушений, двойных стандартов и выборочного правосудия, которые проявились из-за желания сохранить лицо провальному делу прокуроров, где один из ключевых прокурорских документов является российским и неизвестно где взялся. А обвинительный акт был умышленно сфальсифицирован, и суд это косвенно признал. Но "стыдливо" прикрыл прокуроров, не написав об этом напрямую", - подчеркнул Герасимов.

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"И еще одно, что вам стоит знать о работе этого суда: решение суда блоггеры Офиса Президента получили раньше меня и адвокатов", – добавил депутат.