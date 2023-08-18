ГУР о возможной провокации РФ на Курской АЭС: Это "коронная фишка" ФСБ, они могут сделать это, чтобы мобилизовать российское общество

Информация о возможных провокациях на российских атомных объектах на этой неделе активизировалась.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя информацию о вероятной подготовке россиянами провокаций на Курской атомной электростанции, заявил в эфире телемарафона, что это – "коронная фишка" Федеральной службы безопасности РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Центр нацсопротивления 15 августа опубликовал данные о том, что российские захватчики планируют провокацию на Курской атомной электростанции в РФ и готовят эвакуацию местного населения.

"Информация о возможных провокациях на российских атомных объектах и других объектах критической инфраструктуры была, а на этой неделе активизировалась", – сказал Юсов.

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По его словам, вбросы в информационное пространство по поводу провокаций на Курской АЭС – это "коронная фишка" российской ФСБ.

Представитель ГУР говорит, что ФСБ может продолжать "взрывать Россию" для решения внутренних проблем вроде проблем с мобилизацией российского общества на войну против Украины.

"Они могут предпринять такие шаги", – резюмировал Юсов.