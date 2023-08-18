Российские оккупанты завозят гастролеров из РФ для имитации "избирательного процесса" на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне продолжают готовиться к имитации выборов и для этого в регион прибывают специалисты из РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло полтора года с начала полномасштабного вторжения, и россияне до сих пор не доверяют коллаборантам, выполняющим чисто демонстративную роль и не имеющим власти в регионе.

После провала с "референдумом", который проигнорировало большинство местного населения и произошедшего только в фантазиях пропагандистов, оккупанты надеются улучшить ситуацию на "выборах".

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Для этого на ВТО прибывают политтехнологи, наблюдатели, организаторы массовки и пропагандисты. Контроль за "избирательным процессом" будут осуществлять представители российского ЦИК из России.

Россияне уже поставили требования, чтобы все работники бюджетных предприятий ходили голосовать под роспись вместе в определенный для предприятия день. При этом снимать процесс будут заранее расставленные пропагандисты.

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Основной задачей Москва считает нарисовать явку хотя бы на камеру. Однако даже если не удастся, то тогда будет разыгрываться сценарий "референдума", где отсутствие людей на участках объяснили тем, что "многие голосовали по месту жительства или голосовали в другой день", - говорится в сообщении.