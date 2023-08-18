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США оценивают потери РФ в войне в 120 тыс. погибшими, Украины – в 70 тыс., - The New York Times

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США оценивают потери РФ в войне в 120 тыс. погибшими, Украины – в 70 тыс., - The New York Times
Издание The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников США, привело оценку потерь Украины и России за 1,5 года войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В статье говорится, что РФ, по этим оценкам, потеряла около 120 тысяч погибшими и 170-180 тысяч - ранеными. В то же время потери Украины американские официальные лица оценивают около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч - ранеными. Издание отмечает, что потери резко выросли зимой и весной этого года во время битвы за город Бахмут Донецкой области. Тогда, по данным должностных лиц США, "сотни военнослужащих погибали или получали ранения ежедневно", в результате чего понесли значительные потери и российская сторона, и украинская.

За полтора года войны, отмечает NYT, количество погибших украинских военных уже превысило потери среди американских военных во время войны во Вьетнаме - около 58 тысяч. Также Украина приблизилась к уровню потерь среди американских военных за два десятилетия войны в Афганистане – около 69 тысяч.

Эти цифры базируются на официальных данных обеих сторон войны, спутниковых снимках, перехватах переговоров, сообщениях социальных сетей и местных СМИ. Установить точные цифры очень сложно, и оценки различаются даже в правительстве США, отмечает издание.

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Последняя публичная оценка потерь администрацией Байдена была произведена в ноябре 2022 года. Тогда глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил потери обеих сторон в войне более чем в 100 тысяч.

В "слитых" в свободный доступ "секретных документах" американской разведки общие потери России оценивались от 189,5 до 223 тысяч человек, в том числе 35,5 - 43 тысяч погибших в боях и 154 - 180 тысяч раненых. Количество потерь Украины оценивалось в 124,5 - 131 тысячу человек, в том числе от 15,5 до 17,5 тысячи погибших и от 109 до 113,5 тыс. раненых.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 18 августа оценивает потери российских войск более чем в 256 тысяч. Потери Украины официально не называются. Россия свои потери комментирует редко. В сентябре 2022 года в Министерстве обороны РФ заявляли, что на войне погибли якобы менее 6 тысяч российских солдат и более 100 тысяч украинских.

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Топ комментарии

  • Энди Мир
    Ні одного бл окопа, ні одного укріпрайону **** не було збудовано в південних і північних областях, все розміновано , на сході розведення(тільки чомусь відійшли наші військові з підготовлених позицій) , будування доріг "випадково" там де кацапи наступали,розміновування чонгару, закриття ракетних програм , гетьманцев **** який блокував виділення грошей на армію і ще можна довго писати. Це все життя наших війскових і цивільних. Срані шашличні підараси ці смерті і ваших руках.
  • GoodWin
    знову неназвані посадовці
  • Порохобандерівець
    Президент України Володимир Зеленський вранці 26 жовтня відвідав Золоте і зустрівся з ветеранами, які перебувають поблизу лінії фронту. Згодом спільнота «Останній блок-пост #Ні_капітуляції» оприлюднила відео, на якому Зеленський спілкується з людьми у камуфляжі.

    Під час розмови один з ветеранів, який представився Денисом, сказав президенту, що в разі відведення військ (яке заплановане в районах Золотого та Богданівки-Петрівського) можливі жертви як серед українських військовослужбовців, так і проукраїнського цивільного населення.

    У відповідь Зеленський висловив впевненість, що мирні мешканці хочуть розведення військ.

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    «Люди хочуть відведення. Я розумію, про що ви кажете, хлопці, що хочеться, щоб не було серйозних помилок, втрат і таке інше, але мені здається, скажу в діалозі, що ми всі повинні робити на те, щоб закінчити війну, всі повинні працювати, але тут все ж таки наші військові, вони тут головні, і я, при всій повазі до вас, але в нас тут є і командувач ООС, і тут є командири, і вони займаються безпекою. Я вірю нашим військовим. Ви теж воювали, і, я думаю, теж ставитеся до української армії з повагою», - сказав він.

    На аргумент, що перемир'я фактично укладається з Росією, а не незаконними збройними угрупованнями, Зеленський відповів, що йому неважливо, з ким підписувати мирні угоди.

    «Нам треба припинити вбивства, правильно?», - спитав він.

    На другому відеозаписі чути розмову Зеленського та ветерана, на якому той просить прокоментувати акції «Ні капітуляції», які кілька разів проходили в різних містах України, а президент у відповідь вимагає від ветеранів «прибрати зброю».

    «Слухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. А ти мені не переводь на акції», - заявив він, звертаючись до Дениса.
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