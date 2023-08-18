"Укрэнерго" об отопительном сезоне: Легкой зимы не будет, запас прочности энергосистемы меньше, чем в прошлом году

Энергетики говорят, что зима для украинцев не будет лёгкой, но украинская энергетика выстоит.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По его словам, уже выполнено от 60% до 80% плана восстановления энергосистемы и ее подготовки к отопительному сезону. Процент готовности зависит от типа энергообъектов.

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Энергетики не обещают украинцам легкой зимы, однако отмечают, что украинская энергосистема выстоит. Именно поэтому особое внимание при подготовке уделяется защите оборудования и координации действий властей, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами.

Кудрицкий добавил, что одним из безоговорочных плюсов является то, что следующей зимой мы будем иметь более плотную систему ПВО, чем она была в прошлом году. К тому же Украина уже имеет уникальный опыт борьбы с массированными ракетными и дроновыми атаками, а также опыт балансирования системы в таких экстремальных условиях.

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"Конечно, мы будем начинать следующий отопительный сезон, имея меньший запас прочности в энергосистеме, чем в прошлом году. Восстановить на 100% все эти поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно. Но точно могу сказать, что мы войдем в отопительный сезон максимально готовыми" , – подчеркнул он.