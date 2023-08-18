"Укрэнерго" об отопительном сезоне: Легкой зимы не будет, запас прочности энергосистемы меньше, чем в прошлом году
Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По его словам, уже выполнено от 60% до 80% плана восстановления энергосистемы и ее подготовки к отопительному сезону. Процент готовности зависит от типа энергообъектов.
Энергетики не обещают украинцам легкой зимы, однако отмечают, что украинская энергосистема выстоит. Именно поэтому особое внимание при подготовке уделяется защите оборудования и координации действий властей, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами.
Кудрицкий добавил, что одним из безоговорочных плюсов является то, что следующей зимой мы будем иметь более плотную систему ПВО, чем она была в прошлом году. К тому же Украина уже имеет уникальный опыт борьбы с массированными ракетными и дроновыми атаками, а также опыт балансирования системы в таких экстремальных условиях.
"Конечно, мы будем начинать следующий отопительный сезон, имея меньший запас прочности в энергосистеме, чем в прошлом году. Восстановить на 100% все эти поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно. Но точно могу сказать, что мы войдем в отопительный сезон максимально готовыми" , – подчеркнул он.