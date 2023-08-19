Берлинская о выставке дронов в Чернигове: Просьба не заниматься манипуляциями
Об этом заявила в фейсбуке руководительница проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская, информирует Цензор.НЕТ.
"По ситуации в Чернигове. И во избежание манипуляций, которыми уже хайпируют некоторые блогеры.
1. Удар был, но где и когда, должны заявить официальные органы.
2. Как только объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили и участникам было несколько раз объявлено о необходимости уйти в укрытие.
3.К сожалению, часть людей все равно пошла на улицу.
4. Все, кто ушли в укрытие, целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара.
5. Мероприятие было предварительно официально согласовано с местными властями, место было предоставлено местными властями.
6. Анонс, который будет действовать, был в открытом доступе. Но конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам (!) за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам.
7. Сейчас работаем с СБУ, предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования.
До этого по согласованию с местными властями мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове.
8. Просьба не заниматься манипуляциями и не писать ничего до того момента, пока не будет официальной информации", - отметила Берлинская.
Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара.
Ранее в МВД информировали, что, предварительно, в результате удара по городу 5 погибших, 37 травмированных, среди них – 11 детей. Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло до 7, 90 человек ранено.