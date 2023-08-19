Берлинская о выставке дронов в Чернигове: Просьба не заниматься манипуляциями

В сети разгоняют панику, связывая сегодняшний удар РФ по Чернигову с анонсированным проведением там выставки украинских производителей дронов. Организаторы выставки призывают не манипулировать этим вопросом.

Об этом заявила в фейсбуке руководительница проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская, информирует Цензор.НЕТ.

"По ситуации в Чернигове. И во избежание манипуляций, которыми уже хайпируют некоторые блогеры.

1. Удар был, но где и когда, должны заявить официальные органы.

2. Как только объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили и участникам было несколько раз объявлено о необходимости уйти в укрытие.

3.К сожалению, часть людей все равно пошла на улицу.

4. Все, кто ушли в укрытие, целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара.

5. Мероприятие было предварительно официально согласовано с местными властями, место было предоставлено местными властями.

6. Анонс, который будет действовать, был в открытом доступе. Но конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам (!) за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам.

7. Сейчас работаем с СБУ, предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования.

До этого по согласованию с местными властями мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове.

8. Просьба не заниматься манипуляциями и не писать ничего до того момента, пока не будет официальной информации", - отметила Берлинская.

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Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара.

Ранее в МВД информировали, что, предварительно, в результате удара по городу 5 погибших, 37 травмированных, среди них – 11 детей. Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло до 7, 90 человек ранено.