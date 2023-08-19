Новости • Агрессия России против Украины

Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной, - Минобороны

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Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной, - Минобороны
В Минобороны объяснили опасность разглашения информации об общем количестве погибших и раненых украинских воинов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Поэтому еще раз объясню ситуацию.

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Во время военного положения эта информация является государственной тайной.
Не потому что кто-то хочет скрыть, а потому что это требование военных.

Почему эти данные секретные? Потому что во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета наших возможных дальнейших действий.

Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых относительно общего количества военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", - рассказала Маляр.

Как отметила заместитель министра обороны, речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений. Особенно во время боев. Если у врага будет такая информация, он будет понимать следующие шаги ВСУ.

"Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной.

Доступ к этой информации имеет очень ограниченный круг лиц, которые должным образом предупреждены об уголовной ответственности за разглашение", - подчеркнула Маляр.

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Топ комментарии

  • Міш Міш
    Після війнни у людей буде шок від кількості загиблих і кількості вкраденого зеленою шоблою під час війни......
  • Василь Казімко
    Не будьте наївні.
  • Cep 00ba7a74
    Справа в тому, якщо б народ знав всю правду про загиблих, поранених, кількість вкрадених грошей ЗЕ-шоблою і приближених до них, то ця влада не протрималась б і кілька місяців .
    А так можна сказати що це все державна таємниця і обдирати народ ще більше. Не забувайте що більша частина українців вибрала ЗЕ-шоблу до влади....Народ, вибравший ЗЕ-шоблу хаває то що їм брешуть і хаває уже роками....подивимось чи довго буде ще хавати.
    П.С. Перед виборами навіть більшість вчителів було повірило що ЗЕ-шобла буде їм платити по 4.000 євро зарплати ( таких зарплат навіть в Європі у вчителів немає ). А більшість вчителів - це люди з вищою освітою.....
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