Зеленский начал переговоры с премьер-министром Швеции Кристерссоном: обсудят производство БМП CV-90 в Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Швецию, где проведет переговоры с премьер-министром Ульфом Кристерссоном и обсудит оборонное сотрудничество, в частности, производство боевых машин пехоты CV-90 в Украине.
Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале, передає Цензор.НЕТ.
"Начинаем переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Широкая повестка дня, но топ-приоритет – оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские CV-90.
Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине", – написал Зеленский.