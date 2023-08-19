Зеленский начал переговоры с премьер-министром Швеции Кристерссоном: обсудят производство БМП CV-90 в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Швецию, где проведет переговоры с премьер-министром Ульфом Кристерссоном и обсудит оборонное сотрудничество, в частности, производство боевых машин пехоты CV-90 в Украине.