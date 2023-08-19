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Зеленский начал переговоры с премьер-министром Швеции Кристерссоном: обсудят производство БМП CV-90 в Украине

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Зеленский начал переговоры с премьер-министром Швеции Кристерссоном: обсудят производство БМП CV-90 в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Швецию, где проведет переговоры с премьер-министром Ульфом Кристерссоном и обсудит оборонное сотрудничество, в частности, производство боевых машин пехоты CV-90 в Украине.

Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале, передає Цензор.НЕТ.

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"Начинаем переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Широкая повестка дня, но топ-приоритет – оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские CV-90.

Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине", – написал Зеленский.

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  • kelt kant
    Вован і про мільярд дерев теж не забудь і про інститут майбутнього і про те, що учітєль будєт жить как прєЗЕдєнт, а прєЗЕдєнт как учітєль ... Бреши Вован, бреши, не зупиняйся, бо це все, що ти вмієш...
  • Wlad5495
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