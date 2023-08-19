Сейчас нет безопасного места в Украине. Публичные мероприятия - риск и лотерея, независимо от того, обнародована ли о них информация, - Маляр

Россияне воюют очень эмоционально. Они не просто целятся в гражданские объекты, а выискивают наиболее символические или уязвимые для нас.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, россиян донимает все успешное, что у нас есть.

"Уже не раз они запускали ракеты именно по тем объектам, о которых до этого была очень положительная публичная информация. Конечно, они и без публичности знают, где какой объект расположен, но для них важна эмоциональная составляющая. Ударить побольнее. Было и такое, когда мероприятия проводили без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало. Именно в момент проведения мероприятия", - говорит она.

Маляр отмечает, что публичные мероприятия – это всегда риск и лотерея, независимо от того, обнародована ли о них информация или нет.

"Во время войны это риск обеих сторон - организаторов и посетителей (или их законных представителей, если мы о детях говорим). Да, сегодня нет безопасного места в Украине. Надежно только в укрытии. Поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем", – резюмирует она.

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Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара.

Ранее в МВД информировали, что, предварительно, в результате удара по городу 5 погибших, 37 травмированных, среди них – 11 детей. Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло до 7, 90 человек ранено.