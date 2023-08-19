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Наемники ЧВК "Вагнер" покидают Беларусь из-за отсутствия финансирования со стороны РФ, - Центр нацсопротивления

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Наемники ЧВК "Вагнер" покидают Беларусь из-за отсутствия финансирования со стороны РФ, - Центр нацсопротивления
В Беларуси фиксируется уменьшение количества наемников ЧВК "Вагнер", что связано с отсутствием финансирования со стороны России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, белорусское подполье фиксирует уменьшение террористов из ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси с 5,8 тыс. до 4,4 тыс.

"Причиной является отсутствие финансирования со стороны России. Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует или перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться.

Между тем, режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из "вагнера" своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Трохи не так. Просто кацапи усвідомили, що руху на захід не вийде: ні в Україну, ні в Прибалтику, ні в Польщу. Тому вагнерівців повернуть на передову.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А що, пригожин вже здувся? Тож його приватне кодло.
  • Макс Полиграф 3b5a8b43
    це коли ФСБ закликало валити українскьу владу? нашо ж їм своїх агентів втрачати?
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