Украина и Швеция договорились о совместном изготовлении и ремонте шведских БМП CV-90
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Сегодня детализировали договоренность о производстве CV-90 в Украине, ее ремонте и тому подобное. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 как можно скорее появилась", - заявил он.
В свою очередь, шведский глава правительства добавил, что Киев и Стокгольм подписали соглашение для усиления сотрудничества в производстве и обучении на CV-90.
"Мы здесь подписали (соглашение. – Ред.), буквально несколько минут назад, это знак нашего совместного желания усилить сотрудничество в производстве и обучении на CV-90", - заявил Кристерссон.
К тому же Зеленский добавил, что во время его поездки на фронт украинские военные хвалили шведские БМП CV-90.