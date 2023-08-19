Украина и Швеция договорились о совместном изготовлении и ремонте шведских БМП CV-90

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швеция договорились о производстве и ремонте БМП CV-90 на территории нашей страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Сегодня детализировали договоренность о производстве CV-90 в Украине, ее ремонте и тому подобное. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 как можно скорее появилась", - заявил он.

В свою очередь, шведский глава правительства добавил, что Киев и Стокгольм подписали соглашение для усиления сотрудничества в производстве и обучении на CV-90.

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"Мы здесь подписали (соглашение. – Ред.), буквально несколько минут назад, это знак нашего совместного желания усилить сотрудничество в производстве и обучении на CV-90", - заявил Кристерссон.

К тому же Зеленский добавил, что во время его поездки на фронт украинские военные хвалили шведские БМП CV-90.

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