У Украины нет намерений вмешиваться в работу Курской АЭС. Мы атакуем только военные объекты, - Данилов

Украина атакует только российские объекты, имеющие непосредственное отношение к военному делу.

Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал информацию о якобы планах Украины взорвать Курскую АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У Украины нет намерений вмешиваться в работу объектов, о которых пишут в соцсетях, в том числе и Курской АЭС. Мы атакуем те объекты, которые имеют непосредственное отношение к военному делу, и здесь не должны спрашивать ни у кого разрешения. Делаем мы это нашим оружием, которое с каждым днем становится все лучше и лучше", — заявил Данилов.

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Он отметил, что действия РФ непредсказуемы, однако, Украина следит за развитием событий. "Путин в начале своей деятельности взрывал у себя дома дома с живыми людьми, поэтому от них можно ожидать все что угодно. Однако Украина отслеживает все происходящие процессы", - сказал секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что манипуляции, к которым прибегает РФ, "вбрасывая" в информационное пространство те или иные вещи, влияют на сознание, "и это очень опасно".