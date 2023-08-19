Швеция уже предоставила Украине помощь на 2,2 млрд евро, - премьер Швеции Кристерссон

С начала полномасштабного вторжения РФ Швеция уже предоставила Украине помощь в 2,2 млрд евро двусторонней поддержки и будет помогать в дальнейшем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наши сегодняшние обсуждения, конечно, концентрировались на том, как Швеция, Европа и страны всего мира отстаивают и могут поддержать вас как можно лучше. С февраля прошлого года Швеция обеспечила Украине 2,2 млрд евро двусторонней поддержки, и мы будем продолжать оказывать политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку в тесном сотрудничестве и диалоге с вами, нашими общими партнерами, чтобы убедиться, что потребности Украины полностью удовлетворены", - заявил Кристерссон.

Он напомнил, что в начале этой недели шведское правительство объявило 13-й военный пакет поддержки Украины, который концентрируется на ремонте и поддержке уже обеспеченных возможностей.

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"Это СV-90, танки "Леопард", а также артиллерийские системы. И, конечно, запасные части и боеприпасы. Также этот объем включает в себя составляющую разминирования. Мы уже инициировали работу над другим долговременным проектом военной поддержки Украины", - сказал премьер-министр Швеции.

По его словам, подписанный по результатам встречи документ является свидетельством усиления сотрудничества по обеспечению, производству, а также обучению на СV-90.

"Во всей международной политике нет более важной задачи для моего правительства, чем поддержка Украины в ее борьбе за свободу и территориальную целостность. Украина борется за нас, за все Европейские демократии", - подчеркнул Кристерссон.

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