Число пострадавших вследствие российского ракетного удара по Чернигову возросло до 117 человек
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 15:25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадали 117 человек, из них 7 погибли", - рассказал он.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в Чернигове правоохранители оцепили двор в центре Чернигова и совершают поквартирный обход домов. В городе работают дополнительные патрули.
Также стражи порядка документируют военное преступление Российской Федерации.
По словам Игоря Клименко, основные жертвы происшествия находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все находившиеся в драмтеатре вовремя спустились в укрытие. Работники Национальной полиции после оглашения воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие.
За драмтеатром расположен большой парк. Там с самого утра мамы гуляли со своими детьми. Цетральная площадь полностью была уставлена автомобильным транспортом.
Спасатели вовремя прибыли после прилета ракеты и затушили эпицентр взрыва. Впоследствии вместе с полицейскими начали оказывать первую помощь гражданам.
Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара.