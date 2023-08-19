Число пострадавших вследствие российского ракетного удара по Чернигову возросло до 117 человек

Число пострадавших вследствие российского ракетного удара по центру Чернигова 19 июня возросло до 117 человек.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 15:25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадали 117 человек, из них 7 погибли", - рассказал он.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в Чернигове правоохранители оцепили двор в центре Чернигова и совершают поквартирный обход домов. В городе работают дополнительные патрули.



Также стражи порядка документируют военное преступление Российской Федерации.

По словам Игоря Клименко, основные жертвы происшествия находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все находившиеся в драмтеатре вовремя спустились в укрытие. Работники Национальной полиции после оглашения воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие.

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За драмтеатром расположен большой парк. Там с самого утра мамы гуляли со своими детьми. Цетральная площадь полностью была уставлена автомобильным транспортом.

Спасатели вовремя прибыли после прилета ракеты и затушили эпицентр взрыва. Впоследствии вместе с полицейскими начали оказывать первую помощь гражданам.

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара.