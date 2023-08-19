Украинские пилоты уже учатся на шведских истребителях Gripen, - Зеленский

Украинские летчики уже проходят ознакомительную учебу на шведских истребителях JAS 39 Gripen

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Самолеты Gripen – это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались", – объявил президент.

Он добавил, что со шведским премьером подробно обсудил предстоящие шаги по возможности открыть тематику получения Gripen".

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"Я буду встречаться со спикером парламента, представителями парламентских сил и буду поднимать этот вопрос как один из ключевых для защиты нашего неба", – сказал Зеленский.

Украинское правительство неоднократно обращалось за помощью с истребителями в несколько стран, в том числе и Швецию. Запросы были сделаны летом 2022 года, а уже в феврале 2023-го украинский министр обороны Алексей Резников выразил желание Украины получить JAS 39 Gripen.

Но на "Рамштайне" в июне Резников заявил, что Киев сосредоточен, прежде всего, на получении истребителей F-16.

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Еще в мае министр обороны Швеции Пол Йонсон анонсировал обучение нескольких украинских летчиков на JAS 39 Gripen в ответ на просьбу украинской стороны. Эту договоренность шведское Минобороны подтвердило в июне.

В субботу утром президент начал рабочий визит в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской. Там он должен был встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.