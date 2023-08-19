Новости • Агрессия России против Украины

В результате ракетного удара РФ по центру Чернигова поврежден памятник архитектуры национального значения - Пятницкая церковь, - МКИП

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В результате ракетного удара РФ по центру Чернигова поврежден памятник архитектуры национального значения - Пятницкая церковь, - МКИП
Российские оккупанты ракетным ударом по Чернигову уничтожили памятник архитектуры местного значения – Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко, а также повредили памятник архитектуры национального значения – Пятницкую церковь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном заявлении Министерства культуры и информационной политики Украины в телеграм-канале.

19 августа Россия цинично обстреляла исторический центр города Чернигова, когда горожане возвращались с церковной службы.

В результате попадания вражеской ракеты полностью уничтожен памятник архитектуры местного значения Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Т. Шевченко. Также повреждены памятник архитектуры национального значения Пятницкая церковь, которая отнесена к сфере ответственности Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", - говорится в заявлении.

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Как сообщили в министерстве, исторический центр Чернигова является кандидатом на внесение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году МКИП совместно с областной и городской администрациями начали работу над внесением культурного ландшафта города Чернигова в Перечень находящихся под угрозой объектов культурного наследия.

"Россия как страна-террорист планомерно уничтожает культурное наследие Украины, нанося непоправимые потери не только украинской, но и мировой культуре. В очередной раз призываем мировое сообщество изолировать агрессора, а также наконец-то лишить Россию членства в ЮНЕСКО", - подчеркнули в министерстве.

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Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара.  По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 117 человек.

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Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba
    навіть не на церкву. на будівлю! по#уй на будівлю, яка б вона не була історична!!
    загинули діти!
    саме дороге, що є у українців це діти!
  • Вал Кочин 16671b7d
    По#уй на церкву, загинули люди, діти....
  • Борис Пересічний
    Не знаю,чи просто співпало,чи ця безглузда "показуха" з виставкою дронів? Результат- людські жертви і горе.Скільки можно носитися з цими дронами,скільки потрібно піаритися?А давайте кожен снаряд,кожну кулю демонструвати на виставках.Що зараз можна казати кацапам-вони ж точно попали по виставці дронів,а те що там були не військові спеціалісти-це зараз нікого, ні на Заході ,ні в черепках кацапів-не викличе позови совісті.В Вінниці тільки в назву,без дронів,"Будинок Офіцерів"-прилетіло декілька ракет.
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