В результате ракетного удара РФ по центру Чернигова поврежден памятник архитектуры национального значения - Пятницкая церковь, - МКИП

Российские оккупанты ракетным ударом по Чернигову уничтожили памятник архитектуры местного значения – Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко, а также повредили памятник архитектуры национального значения – Пятницкую церковь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном заявлении Министерства культуры и информационной политики Украины в телеграм-канале.

19 августа Россия цинично обстреляла исторический центр города Чернигова, когда горожане возвращались с церковной службы.

В результате попадания вражеской ракеты полностью уничтожен памятник архитектуры местного значения Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Т. Шевченко. Также повреждены памятник архитектуры национального значения Пятницкая церковь, которая отнесена к сфере ответственности Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", - говорится в заявлении.

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Как сообщили в министерстве, исторический центр Чернигова является кандидатом на внесение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году МКИП совместно с областной и городской администрациями начали работу над внесением культурного ландшафта города Чернигова в Перечень находящихся под угрозой объектов культурного наследия.

"Россия как страна-террорист планомерно уничтожает культурное наследие Украины, нанося непоправимые потери не только украинской, но и мировой культуре. В очередной раз призываем мировое сообщество изолировать агрессора, а также наконец-то лишить Россию членства в ЮНЕСКО", - подчеркнули в министерстве.

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Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 117 человек.