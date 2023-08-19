Удары РФ по центру Чернигова являются иллюстрацией "российской трусости и цинизма", - МИД Франции

В Министерстве иностранных дел Франции осудили атаку России на центр Чернигова 19 августа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом идет речь на сайте французского МИД.

"Франция самым решительным образом осуждает российские удары по центру Чернигова, в частности по университету и театру... Согласно международному праву, умышленное нанесение ударов по гражданским объектам является военным преступлением. Это еще одна иллюстрация российской трусости и цинизма", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Франция будет продолжать поддерживать Украину "настолько, насколько это необходимо, и будет продолжать поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными", а также "никогда не перестанет осуждать действия России и продолжение ее агрессивной войны против Украины".

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Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 117 человек.