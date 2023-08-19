Удары РФ по центру Чернигова являются иллюстрацией "российской трусости и цинизма", - МИД Франции
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом идет речь на сайте французского МИД.
"Франция самым решительным образом осуждает российские удары по центру Чернигова, в частности по университету и театру... Согласно международному праву, умышленное нанесение ударов по гражданским объектам является военным преступлением. Это еще одна иллюстрация российской трусости и цинизма", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Франция будет продолжать поддерживать Украину "настолько, насколько это необходимо, и будет продолжать поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными", а также "никогда не перестанет осуждать действия России и продолжение ее агрессивной войны против Украины".
Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 117 человек.