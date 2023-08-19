Новости • Агрессия России против Украины

Удары РФ по центру Чернигова являются иллюстрацией "российской трусости и цинизма", - МИД Франции

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Удары РФ по центру Чернигова являются иллюстрацией "российской трусости и цинизма", - МИД Франции
В Министерстве иностранных дел Франции осудили атаку России на центр Чернигова 19 августа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом идет речь на сайте французского МИД.

"Франция самым решительным образом осуждает российские удары по центру Чернигова, в частности по университету и театру... Согласно международному праву, умышленное нанесение ударов по гражданским объектам является военным преступлением. Это еще одна иллюстрация российской трусости и цинизма", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Франция будет продолжать поддерживать Украину "настолько, насколько это необходимо, и будет продолжать поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными", а также "никогда не перестанет осуждать действия России и продолжение ее агрессивной войны против Украины".

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Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 117 человек.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Не звинувачуйте хоч в цьому Францію. Тут, в нас, до цього цасу працюють російські олігархи і фінансують свою армію, а богуслаєв з 2020 року направив до росії зі згоди влади сотні моторів на вертольоти і літаки.
  • Ksenia VB
    Саме він
    А якби був Кличко то Зеля вже би верещав що його треба садити.
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Может не надо было в прифронтовом городе проводить выставку беспилотников ?
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