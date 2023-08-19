Украина начнет переговоры со Швецией относительно соглашения о гарантиях безопасности, - Зеленский

Украина начнет переговоры со Швецией о двустороннем соглашении о долгосрочных обязательствах безопасности в рамках соответствующей декларации "Группы семи".

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Швеция поддержала декларацию "Группы семи" относительно "гарантий безопасности" для Украины. Мы за это благодарны", – отметил Зеленский.

"И сегодня наши команды будут обсуждать работу над соответствующим украино-шведским двусторонним документом. Позже будет такая возможность встречи", – добавил президент.

Читайте также: Украина начала переговоры с Великобританией о предоставлении гарантий безопасности, - Офис президента

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Сейчас уже двадцать пять государств присоединились к декларации G7 о долгосрочных заверениях безопасности для Украины.

В августе Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.