На Таврическом направлении за сутки уничтожено 58 оккупантов, 17 единиц военной техники и 3 склада боеприпасов, - Тарнавский

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневые задачи.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека (погибли - 58, ранены - 175). Уничтожено 17 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 5 специальной техники. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

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