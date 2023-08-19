На юбилейной Ставке обсудят отопительный сезон и защиту энергетики: будет лучше, чем в прошлом, - Данилов

В скором времени состоится заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное энергетической безопасности Украины зимой.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос по отопительному сезону стоит на контроле: на ближайшем заседании ставки Верховного главнокомандующего мы заслушаем отчет по этому поводу премьер-министра, министра энергетики, вице-премьер-министра Кубракова и всех, кто занимается этим вопросом. Это будет юбилейное заседание Ставки, которое состоится в ближайшее время", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что сейчас украинская энергетическая система защищена гораздо лучше, чем это было в феврале 2022 года, а у наших энергетиков уже есть опыт, как работать в сложных условиях: "Это непростая работа, ведь у нас большая территория, и защитить все физическими защитными сооружениями очень трудно. Что касается ПВО, то с утра до вечера занимаемся этим вопросом для того, чтобы максимально увеличить количество средств поражения именно противовоздушной обороны. Мы не можем сейчас сказать, что можем защитить все, но, тем не менее, все будет гораздо лучше, чем это было в прошлом году".

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По его словам, "РФ, безусловно, будет пытаться использовать этот фактор для того, чтобы "делать" нам нервы относительно всего, что касается нашего энергетического комплекса".

Но мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы это было минимизировано", – подчеркнул Данилов.