Российские оккупанты подтвердили, что убили 101 ребенка во время бомбардировки Мариуполя, - горсовет. СПИСОК

101 мариупольский ребенок погиб именно в Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря мариупольскому сопротивлению удалось получить список убитых детей в Донецкой области за 2022 год. Мариупольские дети прошли через регистрацию в моргах временно оккупированных Мариуполя, Мангуша и Новоазовска. Данные, подтвержденные оккупантами - 101 мариупольский ребенок, погибший именно в Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков", - говорится в сообщении.

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"Согласно списку оккупантов, 101 мариупольский ребенок, из них тех, кого можно опознать, - 87. Полученные данные позволили нам варифицировать количество детей, погибших во время осады Мариуполя. Страшная цифра - 147 детишек. К сожалению, понимаем, что это число может быть больше. Это ужасная информация, и весь цивилизованный мир должен знать, какую трагедию принесла Россия в Украину и наш украинский Мариуполь. Но мир должен не только знать, а вместе с нами добиться того, чтобы каждый военный преступник получил справедливое наказание", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко .

"Мы обнародуем часть этих документов (с соблюдением условий закона о защите персональных данных), понимая важность информации, но особо чувствительным не рекомендуем их читать. По каждому пункту – ужасная человеческая трагедия. Некоторым из этого списка не было и года. Никогда не простим. Как и не успокоимся, пока каждый российский военный преступник не понесет наказание за то зло, которое они принесли на нашу землю", - добавили в горсовете.

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"Для достижения справедливости соберем подтверждающие указанный ужасный факт документы и обратимся в правоохранительные органы с целью внесения данных о совершенном преступлении в Единый реестр досудебных расследований для привлечения к уголовной ответственности. Каждый преступник должен быть наказан", - отметил Вадим Бойченко.



