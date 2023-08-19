ООН об атаке РФ на Чернигов: Удар по главной площади большого города – это ужасно. Это должно прекратиться

В ООН осудили российский ракетный удар по центру Чернигова, который оккупанты нанесли сегодня, 19 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении координатора по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Брауне.

"Я поражена новостью об очередном российском ударе, только что нанесенном по центру Чернигова на севере Украины, в результате которого были убиты и ранены десятки мирных жителей, в том числе дети. Особенно ужасно, что удар был нанесен по главной площади большого города утром, когда люди гуляют или идут в церковь, чтобы отпраздновать сегодняшний религиозный праздник для многих украинцев.

Я осуждаю эту практику российских ударов по густонаселенным районам Украины, что приводит к гибели людей, массовым разрушениям и резкому росту гуманитарных потребностей.

Удары по мирным жителям или гражданским объектам строго-настрого запрещены международным гуманитарным правом. Это должно прекратиться", – говорится в заявлении.

Смотрите также: Международные и украинские организации вызвались оказать помощь жителям Чернигова, жилье которых пострадало вследствие российских обстрелов, - и.о. мера Ломако. ВИДЕО

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 117 человек.