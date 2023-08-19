Поисково-спасательная операция в Чернигове завершена - погибли 7 человек, 129 ранены, - МВД. ВИДЕО

МВД Украины заявило о завершении спасательной операции в Чернигове после удара российской баллистической ракеты по драмтеатру областного центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД.

"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших вследствие российского удара по центральной части города. 7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 работников полиции", - отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 117 человек.