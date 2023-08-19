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Поисково-спасательная операция в Чернигове завершена - погибли 7 человек, 129 ранены, - МВД. ВИДЕО

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МВД Украины заявило о завершении спасательной операции в Чернигове после удара российской баллистической ракеты по драмтеатру областного центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД.

"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших вследствие российского удара по центральной части города. 7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 работников полиции", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 117 человек.

Топ комментарии

  • Энди Мир
    Байден???? Україна за 1,5 року могла наклепати мінімум десятки своїх ракет . Але не на часі, на них мільярди не сп#3₴иш.
  • Энди Мир
    Ну готуйся масква-сіті до помсти, буде безжально і хірургічно точно знищено 2-3 вікна.
  • Urs
    після 19-го року давав собі слово не дивуватись крайній ступені дурісті значної кількості нашого суспільства, але все одно на дев'ятому році війни недолугість, яка по своїм наслідкам межує із спланованою операцією агентів росії, не перестає мене вражати. Що буде далі? Виставка протитанкових комплексів та ракет в Сумському драмтеатрі, на яку запросити ведучіх фахівців КБ "Луч" на чолі з Коростильовим?? Чи виставка засобів РЕБ у Полтавському академічному драмтеатрі?
    Це елементарні речі, які розуміє розумна меншість суспільства. Це навіть простіше, ніж замотати гєксоген у пакувальну плівку. До речі про плівку - а що на це каже цей вася-мемуарник?

    Тут бувають люди з Ізраілю. Хотілось би у них запитати, чи проводили у них виставки військових технологій під час війни, наприклад у міському театрі Хайфи чи в оперному театрі Тель-Авіва.
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