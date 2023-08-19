Посол США Бринк осудила российский удар по центру Чернигова: Это отражает то, насколько низко опустилась Россия

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила сегодняшний ракетный удар РФ по центру Чернигова, в результате которого более сотни человек пострадали и по меньшей мере семь человек погибли.

Об этом она написала в твиттере (Х), передает Цензор.НЕТ.

"Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны были быть убиты или ранены. Российские удары ракетами и беспилотниками по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", - написала Бринк.

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