Десять итогов переговоров Зеленского и премьера Швеции Кристерссона

Президент Владимир Зеленский сегодня, 19 августа, провел переговоры с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и по их результатам озвучил десять пунктов договоренностей.