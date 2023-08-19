Десять итогов переговоров Зеленского и премьера Швеции Кристерссона
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Президент Владимир Зеленский сегодня, 19 августа, провел переговоры с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и по их результатам озвучил десять пунктов договоренностей.
Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Десять итогов переговоров с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном:
- Мы договорились работать над совместным производством БМП CV-90 в Украине.
- Украинские воины начали тренироваться управлять шведскими Archers.
- Украинские пилоты уже участвуют в испытаниях истребителей Gripen. Обсудили дальнейшие шаги по их передаче Украине.
- Швеция готовит передачу Украине нового, 13-го пакета помощи в сфере безопасности.
- Швеция присоединилась к "формуле мира", в частности, к ее пунктам по восстановлению ядерной безопасности, справедливости, защите окружающей среды и гуманитарному разминированию.
- Украина будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году, и у нас есть поддержка Швеции на нашем пути в ЕС.
- Наши команды обсудят двусторонний документ о гарантиях безопасности после Декларации G7 в прошлом месяце.
- Швеция готова предоставить современные системы перекачки воды для восстановления водоснабжения после российского теракта на Каховской ГЭС.
- Швеция будет активно участвовать в восстановлении Украины, в том числе с привлечением частного капитала.
- Украина рассчитывает на то, что Швеция, шведские регионы и компании примут шефство над украинскими регионами и сферами, нуждающимися в восстановлении после российских ударов.
Также Зеленский поблагодарил Швецию за твердую и последовательную поддержку Украины.
"Вместе мы защищаем жизнь, свободу и наши общие ценности", - подытожил Зеленский.