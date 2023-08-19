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Десять итогов переговоров Зеленского и премьера Швеции Кристерссона

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Десять итогов переговоров Зеленского и премьера Швеции Кристерссона
Президент Владимир Зеленский сегодня, 19 августа, провел переговоры с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и по их результатам озвучил десять пунктов договоренностей.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Десять итогов переговоров с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном:

  1. Мы договорились работать над совместным производством БМП CV-90 в Украине.
  2. Украинские воины начали тренироваться управлять шведскими Archers.
  3. Украинские пилоты уже участвуют в испытаниях истребителей Gripen. Обсудили дальнейшие шаги по их передаче Украине.
  4. Швеция готовит передачу Украине нового, 13-го пакета помощи в сфере безопасности.
  5. Швеция присоединилась к "формуле мира", в частности, к ее пунктам по восстановлению ядерной безопасности, справедливости, защите окружающей среды и гуманитарному разминированию.
  6. Украина будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году, и у нас есть поддержка Швеции на нашем пути в ЕС.
  7. Наши команды обсудят двусторонний документ о гарантиях безопасности после Декларации G7 в прошлом месяце.
  8. Швеция готова предоставить современные системы перекачки воды для восстановления водоснабжения после российского теракта на Каховской ГЭС.
  9. Швеция будет активно участвовать в восстановлении Украины, в том числе с привлечением частного капитала.
  10. Украина рассчитывает на то, что Швеция, шведские регионы и компании примут шефство над украинскими регионами и сферами, нуждающимися в восстановлении после российских ударов.

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Также Зеленский поблагодарил Швецию за твердую и последовательную поддержку Украины.

"Вместе мы защищаем жизнь, свободу и наши общие ценности", - подытожил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Victor Litarchuk
    За оцінками західних військових експертів, шведські JAS 39 Gripen, на відміну, наприклад, від F-16 і Tornado, невибагливі в експлуатації і не пред'являють високих вимог до обслуговування та інфраструктури аеродромів.

    Багатоцільовий Gripen, який стоїть на озброєнні не тільки Швеції, але і Південної Африка, Угорщини, Чехії, Бразилії та Таїланду. До кінця 2020 року було випущено 271 літак - в одинарному і двомісному виконанні. Деякі комплектуючі поставляються з США і Південної Африка.

    Gripen спроектований так, що може сідати і злітати з погано підготовлених аеродромів, автострад і навіть неукріплених злітно-посадкових смуг. Літак має короткий зліт, надійний, простий в обслуговуванні, що не обов'язково проводити висококваліфікованим фахівцям.

    На літаку Gripen 27-мм автоматична револьверна гармата Маузер БК-27 зі 120 снарядiв. Різні ракети і бомби загальною масою до 5,2 тонни можуть встановлюватися на десять зовнішніх вузлів підвіски.
  • саша паламарчук
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    "зелених підсумків" починаючи з 2019 року для українського народу тьма. і все це навсього "зелена брехня".Справ,котрі б говорили про втілення цих підсумків в життя українського народу2нуль цілих куй десятих"Хоча є один дуже трагічний підсумок.котрий виконується і підтверджений сотнями тисяч вбитих українців,каліками руйнацією України ,продажею українських територій рашистському окупанту.
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