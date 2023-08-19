Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО. И будем продолжать эту работу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной вступления Швеции в НАТО.

Об этом заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава государств подчеркнул, что Швеция сделала "совершенно рациональный выбор в пользу НАТО", и выбор украинцев аналогичен.

"Я уверен, что наши государства будут в Альянсе, вместе будут гарантировать безопасность, в частности, в этом Балто-Черноморско-Азовском регионе", - добавил Зеленский.

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Он отметил, что в переговорах со всеми партнерами по Альянсу "мы призывали и призываем постоянно поддерживать вступление Швеции в НАТО, в том числе и в переговорах с Турцией".

"Я приводил аргументы в пользу Швеции в НАТО на недавней встрече с господином Эрдоганом. И будем продолжать эту работу - во вступлении Швеции в НАТО", - подытожил Зеленский.