Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО. И будем продолжать эту работу, - Зеленский
Об этом заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Глава государств подчеркнул, что Швеция сделала "совершенно рациональный выбор в пользу НАТО", и выбор украинцев аналогичен.
"Я уверен, что наши государства будут в Альянсе, вместе будут гарантировать безопасность, в частности, в этом Балто-Черноморско-Азовском регионе", - добавил Зеленский.
Он отметил, что в переговорах со всеми партнерами по Альянсу "мы призывали и призываем постоянно поддерживать вступление Швеции в НАТО, в том числе и в переговорах с Турцией".
"Я приводил аргументы в пользу Швеции в НАТО на недавней встрече с господином Эрдоганом. И будем продолжать эту работу - во вступлении Швеции в НАТО", - подытожил Зеленский.