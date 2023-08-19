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Атака России на иностранное судно с украинским зерном будет считаться нападением на перевозчика, - Данилов

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Атака России на иностранное судно с украинским зерном будет считаться нападением на перевозчика, - Данилов
Атаки РФ на иностранные гражданские суда, выходящие из украинских портов, при прохождении ими по гуманитарному коридору будут приравниваться к нападению на эти страны.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша страна придерживается всех морских правил, действующих в мире. С РФ мы этот вопрос согласовывать не собираемся, потому что делаем все необходимое. В частности, первое судно уже прошло, и в ближайшее время будут следующие суда. Мы будем это делать абсолютно публично, чтобы все мир знал, что идут именно гражданские суда с едой и другими вещами, не имеющими к военным делам никакого отношения", — заявил Данилов.

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Он подчеркнул, что если РФ решит атаковать суда, идущие под флагом других стран, это будет рассматриваться как непосредственная атака на эти страны, а не на Украину.

Топ комментарии

  • Вал Кочин 16671b7d
    Поверніть Пастора!
  • Владимир Ищенко 53da0126
    При цьому неодмінно треба робити серйозне ї***ло, незважаючи на те, яку ти х***ню зараз несеш. На це не кожен здатен. Луганський мачо та й годі.
  • Сашко Бабенко e87585fa
    є така професія - "данілов".

    геть не розумію за що саме він відповідає.

    за перекладування ручок на столі?
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