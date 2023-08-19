Россияне убили 7 черниговцев. 140 обратились за помощью, госпитализирован 41 человек, - руководитель ОВА Чаус
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Он отметил: "Сегодня россияне убили 7 черниговцев. 140 обратились за медицинской помощью, госпитализированы 41 (на сегодня).
19 августа россияне ударили баллистической ракетой по драмтеатру, центр Чернигова. Сегодня здесь проводилась встреча представителей бизнеса и волонтерского сообщества. Мероприятие не предполагало привлечения зрителей. Подобные мероприятия уже прошли в Киеве, Львове, Харькове и Днепре. Как именно россиянам стало известно об этом мероприятии – сейчас занимаются правоохранительными органами.
По информации организаторов, после объявления воздушной тревоги, всем участникам было предложено пройти в укрытие (в драмтеатре есть укрытие, рассчитанное на несколько сотен человек).
В результате российского удара пострадали также люди, которые находились в центре города, шли из церкви или просто проезжали мимо.
Наш враг - Россия. Черниговцы уже видели в 2022 году, что россияне готовы уничтожать школы и сады, больницы и жилые дома. И продолжают ощущать это на приграничье каждый день. Враг бьет по городам по всей Украине. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Вечная память погибшим".
Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 129 человек.