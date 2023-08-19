Россияне убили 7 черниговцев. 140 обратились за помощью, госпитализирован 41 человек, - руководитель ОВА Чаус

Вследствие ракетных обстрелов Чернигова были убиты 7 жителей, а 140 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он отметил: "Сегодня россияне убили 7 черниговцев. 140 обратились за медицинской помощью, госпитализированы 41 (на сегодня).

19 августа россияне ударили баллистической ракетой по драмтеатру, центр Чернигова. Сегодня здесь проводилась встреча представителей бизнеса и волонтерского сообщества. Мероприятие не предполагало привлечения зрителей. Подобные мероприятия уже прошли в Киеве, Львове, Харькове и Днепре. Как именно россиянам стало известно об этом мероприятии – сейчас занимаются правоохранительными органами.

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По информации организаторов, после объявления воздушной тревоги, всем участникам было предложено пройти в укрытие (в драмтеатре есть укрытие, рассчитанное на несколько сотен человек).

В результате российского удара пострадали также люди, которые находились в центре города, шли из церкви или просто проезжали мимо.

Наш враг - Россия. Черниговцы уже видели в 2022 году, что россияне готовы уничтожать школы и сады, больницы и жилые дома. И продолжают ощущать это на приграничье каждый день. Враг бьет по городам по всей Украине. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Вечная память погибшим".

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Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 129 человек.