Правительство ускорит сроки создания Национального военного мемориального кладбища

Сегодня, 19 августа, Кабинет Министров Украины принял постановление "О реализации экспериментального проекта по проектированию Национального военного мемориального кладбища".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища. Приняли документ, регулирующий процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской громады Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд. Мы должны достойно почтить память украинских героев, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Мы навсегда перед ними в долгу", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

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Мемориальный комплекс будет включать военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.

На Национальном военном мемориальном кладбище будут похоронены украинские Герои, ценой собственной жизни защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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