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Правительство ускорит сроки создания Национального военного мемориального кладбища

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Правительство ускорит сроки создания Национального военного мемориального кладбища
Сегодня, 19 августа, Кабинет Министров Украины принял постановление "О реализации экспериментального проекта по проектированию Национального военного мемориального кладбища".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища. Приняли документ, регулирующий процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской громады Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд. Мы должны достойно почтить память украинских героев, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Мы навсегда перед ними в долгу", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

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Мемориальный комплекс будет включать военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.

На Национальном военном мемориальном кладбище будут похоронены украинские Герои, ценой собственной жизни защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    "Уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища." Джерело: https://censor.net/ua/n3438499

    І знову, як і всі заяви нинішньої влади, у майбутньому часі, на жаль.
    Може я десь щось проґавив, але хто-небуть може навести пару висловів влади "майбутній час"-"минулий час" (тобто "обіцянка-виконання")? Ну окрім "зробимо їх разом" і "я вам нічого не винен", звісно...
  • Ігор Терновий 9c009ffc
    Руські тварі , ви знищили не тільки мою долю , айдолі тисяч родин,горіти вам в але , але є бажання зробити це не там , а тут, щоб під вами земля горіла , щоб ви тварі відчули ту біль що несете, ви жахливий вірус , і ц, війна -це пандемія, всі країни світу мають повстати щоб вас знищити
  • Алекс Мышкевич
    Гідний останній шлях і пам'ять -
    лише цим ми можемо спокутувати перед Героями України....
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