Резников: Украинские пилоты уже приступили к обучению на F-16. Минимальный срок подготовки – 6 месяцев
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Обучение (на истребителях F-16. – Ред.) уже началось", - заявил он.
По его словам, кроме пилотов, в учениях принимают участие также определенное количество инженеров и техников.
Резников подчеркнул, что о завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.
"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное - сколько", - подчеркнул министр обороны Украины.
"Минимальный срок на подготовку пилотов – 6 месяцев", – добавил министр обороны Украины.