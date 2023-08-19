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Резников: Украинские пилоты уже приступили к обучению на F-16. Минимальный срок подготовки – 6 месяцев

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Резников: Украинские пилоты уже приступили к обучению на F-16. Минимальный срок подготовки – 6 месяцев
Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16. Минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Обучение (на истребителях F-16. – Ред.) уже началось", - заявил он.

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По его словам, кроме пилотов, в учениях принимают участие также определенное количество инженеров и техников.

Резников подчеркнул, что о завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное - сколько", - подчеркнул министр обороны Украины.

"Минимальный срок на подготовку пилотов – 6 месяцев", – добавил министр обороны Украины.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    рєзніков це тобі не яйця ЗСУ по 17 гривень продавати. та паливо по 80 гривень за літр
  • Royal Flush d24c21f6
    украинские пилоти 👍👍👍
    Резников - вор, подонок, мародер 👎👎👎
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Обучится это еще полдела. Главная проблема потом что бы боеприпасы, ракеты к этим самолетами давали... А то скажут что по российским самолетам/ракетами стрелять нельзя что бы не было эскалации.
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