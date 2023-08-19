Резников: Украинские пилоты уже приступили к обучению на F-16. Минимальный срок подготовки – 6 месяцев

Украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16. Минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Обучение (на истребителях F-16. – Ред.) уже началось", - заявил он.

Читайте также: Украина доказала, что невозможное возможно, - Резников о разрешении США на передачу самолетов F-16 от Дании и Нидерландов

По его словам, кроме пилотов, в учениях принимают участие также определенное количество инженеров и техников.

Резников подчеркнул, что о завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное - сколько", - подчеркнул министр обороны Украины.

"Минимальный срок на подготовку пилотов – 6 месяцев", – добавил министр обороны Украины.