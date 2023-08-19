Для овладения Patriot нашим военным понадобилось не 10 месяцев, а 10 недель, - командующий Воздушными силами Олещук

Для овладения системой Patriot украинским военным понадобилось 10 недель.

Об этом в интервью в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Когда мы готовились на американский Patriot, была программа написана на 10 месяцев. После того, как ребята приехали на обучение в США, инструктора приняли решение, что нашим ребятам достаточно 10 недель, чтобы овладеть этой техникой. Поэтому я горжусь персоналом Воздушных сил Украины. У нас высококвалифицированные офицеры, которые способны в короткое время овладеть техникой.

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Он отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину у него была встреча с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой он доложил, в частности, о том, что систему противовоздушной обороны нужно улучшать.

"Тех сил и средств, которые у нас были в то время, было очень мало. Мы знали, что теми силами и средствами, которые есть, мы просто задачу не выполним", - сказал Олещук.

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После того, как международные партнеры предоставили Украине необходимое вооружение, противовоздушную оборону Украины удалось значительно продвинуть вперед.

"Если взять сравнительные характеристики, один зенитно-ракетный комплекс NASAMS в составе 5-12 пусковых установок может заменить 5 зенитно-ракетных комплексов С-300. Если взять долевое участие уничтоженных целей, то если Воздушные силы более трех тысяч целей уничтожили, то долевое участие комплексов иностранного производства составляет более 600 целей. Я думаю, это высокий показатель", — сказал Олещук.

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