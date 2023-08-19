В центре Чернигова всю ночь будет работать уличное освещение, чтобы предотвратить мародерство

Коммунальщики Чернигова разбирают завалы после ракетного удара. Всю ночь центр города будет освещаться, чтобы предотвратить мародерство.

Об этом сообщил и.о. мэра Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

Коммунальные службы Чернигова сейчас работают в центре города, ликвидируя последствия ракетного удара. Кроме локации вокруг музыкально-драматического театра, где правоохранители проводят следственные действия, фиксируя преступление России.

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Всю ночь в центральной части города будет работать уличное освещение, чтобы предотвратить возможные случаи мародерства", – рассказал он.

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, россияне убили 7 черниговцев. 140 обратились за помощью, госпитализирован 41 человек.