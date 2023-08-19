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В центре Чернигова всю ночь будет работать уличное освещение, чтобы предотвратить мародерство

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В центре Чернигова всю ночь будет работать уличное освещение, чтобы предотвратить мародерство
Коммунальщики Чернигова разбирают завалы после ракетного удара. Всю ночь центр города будет освещаться, чтобы предотвратить мародерство.

Об этом сообщил и.о. мэра Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

Коммунальные службы Чернигова сейчас работают в центре города, ликвидируя последствия ракетного удара. Кроме локации вокруг музыкально-драматического театра, где правоохранители проводят следственные действия, фиксируя преступление России.

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Всю ночь в центральной части города будет работать уличное освещение, чтобы предотвратить возможные случаи мародерства", – рассказал он.

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, россияне убили 7 черниговцев. 140 обратились за помощью, госпитализирован 41 человек.

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Топ комментарии

  • Влад Хутір
    Курви зелені гортиі вам в пеклі разом з кацапами. Ви винні в цій страшній біді але вам це як з гусака вода бо нема у вас ні совісті ні людянності.
  • Evgen Rubalko
    Чернігів це не Донбас коли побігли мародерити на місце падіння Боінгу. Тому той хто придумав про мародерство на місці трагедії можливо сам такий. У нормальну голову таке навіть в думках не прийде.
  • Лариса Немезида 84cd6552
    Може ви здивуєтесь але правоохоронці то є перші мародери
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