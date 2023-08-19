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Резников о возможности его отставки: Могу уволиться и сам. Эта должность – временная история для меня

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Резников о возможности его отставки: Могу уволиться и сам. Эта должность – временная история для меня
Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену в должности оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него - временная история, а уволиться он и сам может.

"Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение (относительно должности. - Ред.), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это - временная история для меня. Я не являюсь человеком, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желаниях читать лекции и заниматься частной практикой", - заявил Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Министр еще раз подчеркнул, что подобные решения принимает президент. В то же время, добавил Резников, уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими его отставки".

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Топ комментарии

  • Alexey Poltorak
    Ця посада - тимчасова історія для мене.
    ------------
    ****** заявочка министра обороны воюющей страны. Пшёл накуй, козлятина!!!
  • SANDY
    з посади - так, з тюрми - вже ні
  • Only
    Наступна зупинка - СІЗО!
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