Резников о возможности его отставки: Могу уволиться и сам. Эта должность – временная история для меня

Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену в должности оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него - временная история, а уволиться он и сам может.

"Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение (относительно должности. - Ред.), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это - временная история для меня. Я не являюсь человеком, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желаниях читать лекции и заниматься частной практикой", - заявил Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Министр еще раз подчеркнул, что подобные решения принимает президент. В то же время, добавил Резников, уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими его отставки".

Читайте также: Резников "фактически покрывает одесского военкома с виллой в Испании", - слуга народа Радина заявляет, что министр обороны против декларирования доходов военнослужащими