Передачу Украине истребителей Gripen нужно согласовывать с другими странами, - ОП

Передачу Украине истребителей Gripen нужно будет согласовывать с другими странами.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, требующие согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе", - сказал Сибига.

Он отметил, что в таких вопросах как договоренности о передаче самолетов всегда переговоры ведут исключительно главы государств.

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"Сейчас мы уже на этапе перевода в практическую плоскость вопросов, связанных с самолетами", – сказал Сибига.

Он добавил, что переговоры по всем вопросам оборонного пакета, предоставленного Швецией Украине, еще продолжаются.

"В ближайшие дни перед Днем Независимости нас тоже будут ожидать важные, правильные, положительные новости по укреплению нашей обороноспособности и в воздухе, и на суше", - сказал Сибига.