Россия получала из Китая вертолеты, прицелы и другое оборудование с начала вторжения, - The Telegraph
Об этом сообщает издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай помогает вооружать РФ вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, которые используются в оборонной промышленности", - показало расследование.
Российские компании, в том числе подсанкционные, занимающиеся производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину до первого квартала этого года.
Среди прочего китайские фирмы поставили в РФ 1000 беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов, используемую в производстве оружия, и запчасти для самолетов, в том числе военных, утверждает издание.
Среди получателей товаров числились МВД РФ, Росгвардия, Ростех, компания "Туполев" и другие государственные структуры РФ.
В то же время Китай настаивает на сохранении нейтралитета, пытается позиционировать себя как ключевого мирного посредника в переговорах, направленных на достижение мира, отмечает издание.
В целом торговля между Китаем и РФ в этом году должна превысить 200 миллиардов долларов, что является новым рекордом, несмотря на то, что китайский экспорт в другие страны значительно упал.
Согласно июньскому анализу Обсерватории экономической сложности, визуализатору торговых данных, экспорт товаров потенциального военного назначения за 12 месяцев вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом.