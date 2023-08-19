В начале вторжения соотношение самолетов Украины и РФ составляло 1 к 5, в качественном отношении - 1 к 12, - командующий Воздушными силами Олещук

В начале полномасштабного вторжения количественное соотношение самолетов врага и Украины составляло 1 к 5, в качественном отношении – 1 к 12.

Об этом в интервью в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал генерал-лейтенант, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается авиации, то у нас показатели были 1 к 5. И если это количественно, а если взять качественное отношение, то это было 1 к 12", - сказал Олещук.

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Командующий Воздушными силами отметил, что ночью 24 февраля дал две важнейшие команды.

"Первая моя команда была в 3 часа 20 минут. Я как командующий воздушной обороной Украины дал команду "Ковёр". По этой команде все находившиеся в воздухе самолеты были обязаны либо покинуть… воздушное пространство Украины, либо садиться на ближайший аэродром. И я воочию видел, как очищается воздушное пространство Украины. И буквально за 20 минут не было ни одного самолета в воздушном пространстве", - рассказал Олещук.

Вторую команду, по его словам, он дал в 3 часа 50 минут.

"Я поднял всю нашу военную авиацию в воздух. Потому что понимал, что первые удары, которые будут нанесены по нашему государству, будут нанесены по нашим военным аэродромам, по нашим объектам критической инфраструктуры, по нашим зенитно-ракетным комплексам, по нашим радиолокационным средствам. Было принято решение о рассредоточении всего вооружения военной техники, то есть все подразделения практически не были на тех позициях, которые были до войны", - сказал Олещук.

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Таким образом, добавил он, удалось сохранить то вооружение военной техники, которое мы сейчас имеем.

Генерал-лейтенант рассказал, что было создано видение развития Воздушных сил Украины до 2035 года с учетом имеющихся угроз и анализом вооружения противника. Впрочем, полномасштабная война внесла свои коррективы.

По его словам, первым приоритетом, безусловно, является самолет F-16. На втором месте шведский самолет Jazz 39 Gripen. На третьем месте – Eurofighter Typhoon, самолет Великобритании. На четвертом месте – французский самолет Rafale.

"Почему был избран на первом приоритете F-16? Потому что коллектив (создавший видение развития ВС ВСУ. – Ред.) понимал и понимает, что их больше всего в мире и вероятность получения этого самолета наибольшая. Но мы хотим и иметь на вооружении самолет и JAS-39 Gripen. Он по своим тактикам, техническим характеристикам не уступает F-16", - сказал Олещук.

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Он добавил, что на вооружении Воздушных сил Украины есть истребитель Су-27, Миг-29, бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, транспортная авиация, вертолеты.

Но Украина рассчитывает на получение самолетов как минимум 4 поколения.

"Я думаю мы справимся с F-16, Gripen, Typhoon, Rafale", - подчеркнул Олещук.