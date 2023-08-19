Лидер российской рок-группы "Ногу свело!" Покровский собирает средства в помощь Украине. ВИДЕО

Лидер российской рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский на своих выступлениях проводит сбор средств в помощь Украине.

Соответствующее видео с его обращением на одном из выступлений опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Он призвал своих поклонников присылать помощь, которая пойдет на покупку скорых, мобильных госпиталей, лекарств, медоборудования и пожарных машин.

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"Максим Покровский "Ногу свело!"

Да, я знаю, что многие украинцы гребут всех россиян под одну гребенку, но многие россияне очень переживают... Нет, не так. Которые не только очень переживают из-за того, что творит их страна, но и пытаются помочь Украине, чем только могут", - говорится в описании к видео.