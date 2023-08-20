Зеленский провел встречу со спикером Риксдага и лидерами политических партий Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Риксдага Андреасом Норленом и лидерами политических партий Швеции, в ходе которой они обсудили реализацию Формулы мира и интеграцию Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что во время встречи особое внимание было уделено реализации Украинской Формулы мира. В частности, Зеленский отметил важность практического привлечения Швеции к реализации пунктов Формулы по обеспечению радиационной, ядерной и экологической безопасности.

"Президент поблагодарил за поддержку со стороны Риксдага его предложения по установлению устойчивого и справедливого мира", - говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны обсудили шаги по "приближению Украины в ЕС". Как сообщается, президент Украины выразил благодарность Риксдагу за весомую поддержку на этом пути во время председательства Швеции в Совете ЕС в первом полугодии 2023 года.

Смотрите также: Благодарны Швеции за всестороннюю поддержку нашего государства, - Зеленский на аудиенции с королем Швеции Карлом XVI. ФОТО

Также Зеленский поблагодарил шведских парламентариев за солидарность с Украиной в борьбе против российской агрессии и поддержку всех важных решений по оказанию помощи нашей стране, а также за участие в международных усилиях по деоккупации Крыма.

"Особенно мы благодарны Швеции за мощную оборонную помощь, которая значительно укрепила силы обороны Украины и защиту украинского неба. Рассчитываю на расширение сотрудничества наших стран в этом направлении", - отметил он.