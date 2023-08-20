Два украинских пилота смогут освоить F-16 за четыре месяца, - командующий Воздушных сил Олещук

Два украинских пилота согласно результатам тестирования смогут освоить истребитель F-16 за четыре месяца.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Накануне моих два пилота были протестированы инструкторами из США. Если взять общую подготовку, по которой они занимаются, она составляет 32 месяца. По именно этим пилотам было принято решение, что для такого класса пилотов, они смогут освоить самолет F-16 за четыре месяца", – сказал Олещук.

Разница между общей подготовкой и показателями пилотов составляет 8 раз.

Читайте также: Резников: Украинские пилоты уже приступили к обучению на F-16. Минимальный срок подготовки – 6 месяцев

По словам командующего, существует гибкая система подхода к каждому пилоту, а самолеты типа F-16 сделаны таким образом, чтобы пилот сосредотачивался только на использовании вооружения и "не сосредотачивался соответственно на технике пилотирования".

"Остальное самолет сделает все для него, даже, если нужно, самолет включит автопилот и тот сам сядет на взлетно-посадочную полосу", – пояснил командующий Воздушными Силами.