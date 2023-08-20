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Два украинских пилота смогут освоить F-16 за четыре месяца, - командующий Воздушных сил Олещук

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Два украинских пилота смогут освоить F-16 за четыре месяца, - командующий Воздушных сил Олещук
Два украинских пилота согласно результатам тестирования смогут освоить истребитель F-16 за четыре месяца.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Накануне моих два пилота были протестированы инструкторами из США. Если взять общую подготовку, по которой они занимаются, она составляет 32 месяца. По именно этим пилотам было принято решение, что для такого класса пилотов, они смогут освоить самолет F-16 за четыре месяца", – сказал Олещук.

Разница между общей подготовкой и показателями пилотов составляет 8 раз.

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По словам командующего, существует гибкая система подхода к каждому пилоту, а самолеты типа F-16 сделаны таким образом, чтобы пилот сосредотачивался только на использовании вооружения и "не сосредотачивался соответственно на технике пилотирования".

"Остальное самолет сделает все для него, даже, если нужно, самолет включит автопилот и тот сам сядет на взлетно-посадочную полосу", – пояснил командующий Воздушными Силами.

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Топ комментарии

  • Victor Litarchuk
    Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

    "Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
  • discovery
    вже колись казав - іноземний легіон пілотів,
    поки українські навчаються і опановують нову техніку може бути рішенням.
    чомусь за це ні слова по обидві сторони океану.
    охочі навчені іноземці будуть.
  • discovery
    кидати в бій непідготовлених як потрібно двох пілотів заради гучих і потужних зелених рапортів,
    шо все вже в xаті - ми з них вимогли, з тих буржуїнів?
    може і справді дати хлопцям трохи часу на навчяння і шо б їх було не два,
    а двадцять, які вміють використовувати забою Ф-16 на всі 100 відсотків?
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