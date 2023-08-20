Истребитель F-16 уже садился на украинские аэродромы. Мы сейчас улучшаем инфраструктуру и сможем их принять, - командующий Воздушными силами Олещук
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Западный истребитель F-16 уже бывал в Украине и садился на наши аэродромы.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Я думаю, это существенно", - рассказал он.
По его словам, сейчас Украина занимается подготовкой взлетно-посадочных полос. "Мы проводим соответствующую реконструкцию, мы улучшаем покрытие, улучшаем инфраструктуру аэродромов, мы строим новые защитные сооружения", - сообщил командующий.
"И я думаю с момента приобретения Украиной самолетов, мы сможем их принять в Украине", - отметил Олещук.