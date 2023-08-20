На обучение в Великобританию поехали украинские пилоты 2023 года выпуска, - Олещук

Для обучения на истребителях F-16 в Великобританию отправили украинских пилотов 2023 года выпуска, а в Швецию - 2016-го, с боевым опытом.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал генерал-лейтенант, командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я как командующий Воздушными Силами понимаю, что будущее за молодыми пилотами. Поэтому я принял решение, и в Великобританию на обучение поехали пилоты выпуска этого года, 2023-го. Что касается Швеции, туда поехали пилоты молодые, выпуска 2016 года, с достаточным боевым опытом", - рассказал Олещук.

По его словам, система подготовки в этих странах достаточно гибкая, к каждому пилоту инструкторы подходят индивидуально.

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"Накануне подготовки моих два пилота были протестированы инструкторами США. Если взять общую подготовку, она составляет 32 месяца. По этим нашим двум пилотам было принято решение, что они смогут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца. Но хочу вам сказать, что такого типа самолет сделан таким образом, чтобы пилот сосредоточился только на использовании вооружения и военной техники и не сосредотачивался, соответственно, на технике пилотирования", - сказал командующий ВС ВСУ.

Он добавил, что прежде, чем отправить пилотов на обучение, в Украине их протестировали на знание английского языка.