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На обучение в Великобританию поехали украинские пилоты 2023 года выпуска, - Олещук

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На обучение в Великобританию поехали украинские пилоты 2023 года выпуска, - Олещук
Для обучения на истребителях F-16 в Великобританию отправили украинских пилотов 2023 года выпуска, а в Швецию - 2016-го, с боевым опытом.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал генерал-лейтенант, командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я как командующий Воздушными Силами понимаю, что будущее за молодыми пилотами. Поэтому я принял решение, и в Великобританию на обучение поехали пилоты выпуска этого года, 2023-го. Что касается Швеции, туда поехали пилоты молодые, выпуска 2016 года, с достаточным боевым опытом", - рассказал Олещук.

По его словам, система подготовки в этих странах достаточно гибкая, к каждому пилоту инструкторы подходят индивидуально.

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"Накануне подготовки моих два пилота были протестированы инструкторами США. Если взять общую подготовку, она составляет 32 месяца. По этим нашим двум пилотам было принято решение, что они смогут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца. Но хочу вам сказать, что такого типа самолет сделан таким образом, чтобы пилот сосредоточился только на использовании вооружения и военной техники и не сосредотачивался, соответственно, на технике пилотирования", - сказал командующий ВС ВСУ.

Он добавил, что прежде, чем отправить пилотов на обучение, в Украине их протестировали на знание английского языка.

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Топ комментарии

  • ТутАхламон
    Я,наприклад,не в темі,та і не потрібно воно широкому загалу.Навіщо він взагалі це меле на весь світ?Кожен пілот на вагу золота,він розповідає де кацапорилим їх шукати?
  • Only
    Новини з колись космічної недодержави:

    "...Очень печальные новости по поводу "Луны-25". Половина опрошенных специалистов говорят, что она, судя по всему могла разбиться в результате ошибки с тормозным импульсом, который производили сегодня. Не хочется в это верить, может, сослагательное наклонение все-таки окажется в данный момент решающим, и плохая весть не подтвердится, надеемся из последних сил..."

    Вже одне те, що ОЦЕ от взагалі злетіло, вже є справжнім дивом!
  • Alik Krass
    Пилотам примерно 23-25 лет, сколько украинцев въехало в Англию в таком возрасте. Открыто сливается информация, не война а кватал 95
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