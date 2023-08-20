Российские власти заявили об атаке беспилотника на Курск
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Ночью 20 августа в Курске прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала. Российские власти заявили об атаке беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Неизвестный беспилотник попал в крышу здания железнодорожного вокзала. Российские власти обвинили Украину.
"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар", – заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, пять человек получили легкие ранения от обломков стекла.