Новости • Агрессия России против Украины

Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 148, в том числе 7 погибших

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Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 148, в том числе 7 погибших
148 человек обратились за медицинской помощью после ракетного удара по центру Чернигова.

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг вчера унес жизни семи человек. И еще 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены с ранениями в больницы", - сообщил чиновник.

Он добавил, что 41 человек находится в больнице. В медучреждениях города было прооперировано 15 граждан.

Чаус добавил, что повреждения получили более 500 жилищ - это более 60 домов, которые находились рядом с местом, куда попала вражеская ракета. Обследование зданий и учреждений продолжается. Также продолжаются работы по расчистке в центре города после ракетной атаки, работает коммунальная техника.

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Топ комментарии

  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    Ціна гастролів - т.зв. виставки дронів в прифронтовому Чернігові.

    Це результат некерованості країни на другому році війни.

    Повна "художня самодіяльність - суцільний шоу бізнес, у місцях і в форматах де і як заманеться. Хтось же з владної вертикалі міг ЗАЗДАЛЕГІДЬ проаналізувати можливі наслідки такого гастрольного шоу? Ніби кожну добу Україна не зазнає бомбардувань.

    Це активізм подібних до тої М.Б. яким сняться лаври Наді Савченко - нащупали шлях в депутати... Ніби фронтовики, але "воюють" в тилу... Хто пам'ятники зносить, хто вулиці, міста і села перейменовує. Виявляється що та м.б. вже тривалий час гастролює по містах України...

    І справа не в дронах... Навіть виставку кавунів при такому велелюдді би розбомбили А влада некомпетентна, в'яла, імпотентна. Це ж який злочин - зібрати натовп в центрі міста за пару десяток кілометрів від границі. Та ж м.б.- організатор написала, що вона сховалася... - який цинізм. Особлива порода... Другий рік війни! В Чернігові! Не в Чернівцях! Не в Ужгороді! Хто ж там "старШОй" в тому Чернігові? І населення... Ніби малі діти гралися з гранатами...

    Виставку дронів? У Чернігові?

    Які корисні Кремлю ідіоти це організували? І які корисні агресору ідіоти дозволяють подібні заходи?

    Скільки там кілометрів до кордону з рф (русским фашізмом)?

    Скільки кілометрів до кордону з "дружньою" Укоаїні Білорусією Лукашеску?

    Якщо байдужість? На другому році війни? Що з інстинктом самозбереження? Цивільна оборона ? Охорона тилу?

    Хто має відповісти за жертви?
  • віктор федорович 31ee1569
  • Oksana Storozhenko b8901c6c
    Чаус повинен піти у відставку, бо він дав дозвіл. Центр міста, драмтеатр. Немає слів.
    Царство небесне невинним !
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