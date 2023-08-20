Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 148, в том числе 7 погибших

148 человек обратились за медицинской помощью после ракетного удара по центру Чернигова.

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг вчера унес жизни семи человек. И еще 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены с ранениями в больницы", - сообщил чиновник.

Он добавил, что 41 человек находится в больнице. В медучреждениях города было прооперировано 15 граждан.

Чаус добавил, что повреждения получили более 500 жилищ - это более 60 домов, которые находились рядом с местом, куда попала вражеская ракета. Обследование зданий и учреждений продолжается. Также продолжаются работы по расчистке в центре города после ракетной атаки, работает коммунальная техника.

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