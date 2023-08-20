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В Подмосковье закрыли аэропорты, минобороны РФ, как всегда, обвинило Украину

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В Подмосковье закрыли аэропорты, минобороны РФ, как всегда, обвинило Украину
В Московской области в аэропортах Домодедово и Внуково ввели план "Ковёр", временно задержав рейсы на вылет и на прилет. Обычно такой план вводится в тех случаях, когда в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ночью была "совершена попытка" пролета беспилотника на Москву в южном направлении, и якобы БПЛА был ликвидирован силами ПВО.

В минобороны РФ заявили, что помешали совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Это произошло 20 августа около 04:00 по местному времени. В "налете" дрона Россия как обычно обвинила Украину.

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"Силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москва", - говорится в заявлении.

В ведомстве рассказали, что БПЛА был "подавлен" средствами РЭБ, после чего дрон "потерпел крушение в безлюдном районе", и пострадавших и разрушений нет.

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Топ комментарии

  • Victor Litarchuk
    Україна має у своєму розпорядженні далекобійні ракети, які теоретично дістають навіть до Москви. І їх отримали не від іноземних партнерів.


    Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко каже, що українські військові на тренуваннях уже відпрацьовували застосування ракети С-200 саме по наземних цілях.

    "Такі ракети запускали у нас на полігонах, і вони летіли на відстань більше 600 км. Я сам був свідком цього", - сказав він ВВС Україна.

    Скільки таких ракет є в Україні? Генерал запасу Романенко каже про "декілька сотень". Але великі запаси С-200 також є у країн-союзників України, зокрема в Болгарії та Чехії.

    Українським розробникам вдалося розв'язати проблеми з наведенням, мобільністю, точністю і потужністю, в розпорядженні ЗСУ опинилася балістична зброя, яка теоретично може дістати до Москви (відстань від українського кордону до російської столиці близько 420 км).
  • U A 03b737e8
    бажаю всім кацапам аеропорти як в Донецьку
  • lammer ya
    Масква! Златиє купола!

    Масква! Звєнят колокола!

    Масква! Лєтят БПЛА!

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