В Подмосковье закрыли аэропорты, минобороны РФ, как всегда, обвинило Украину

В Московской области в аэропортах Домодедово и Внуково ввели план "Ковёр", временно задержав рейсы на вылет и на прилет. Обычно такой план вводится в тех случаях, когда в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ночью была "совершена попытка" пролета беспилотника на Москву в южном направлении, и якобы БПЛА был ликвидирован силами ПВО.

В минобороны РФ заявили, что помешали совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Это произошло 20 августа около 04:00 по местному времени. В "налете" дрона Россия как обычно обвинила Украину.

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"Силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москва", - говорится в заявлении.

В ведомстве рассказали, что БПЛА был "подавлен" средствами РЭБ, после чего дрон "потерпел крушение в безлюдном районе", и пострадавших и разрушений нет.