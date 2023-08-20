В Подмосковье закрыли аэропорты, минобороны РФ, как всегда, обвинило Украину
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ночью была "совершена попытка" пролета беспилотника на Москву в южном направлении, и якобы БПЛА был ликвидирован силами ПВО.
В минобороны РФ заявили, что помешали совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Это произошло 20 августа около 04:00 по местному времени. В "налете" дрона Россия как обычно обвинила Украину.
"Силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москва", - говорится в заявлении.
В ведомстве рассказали, что БПЛА был "подавлен" средствами РЭБ, после чего дрон "потерпел крушение в безлюдном районе", и пострадавших и разрушений нет.